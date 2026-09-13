Гидрометцентр: бабье лето не придет в Московский регион на следующей неделе Жителям Московского региона пригодятся зонты на следующей неделе

Москва13 сен Вести.Бабье лето не придет в Московский регион на следующей неделе, однако сохранится стабильная погода без резких температурных скачков. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, передает ТАСС.

Неплохая погода прогнозируется на следующей неделе. Среднесуточная температура будет превышать норму на 1,5 градуса. Вполне комфортная погода отметила Макарова

По словам синоптика, ночные показатели будут постепенно расти: от 4–9 градусов в понедельник до 7–12 градусов во второй половине недели. Днем воздух будет прогреваться до 16–21 градуса.

Кроме того, жителям Москвы и Московской области пригодятся зонты на следующей неделе. Если понедельник пройдет преимущественно без осадков, то со вторника почти ежедневно ожидаются дожди. К выходным синоптики прогнозируют небольшое похолодание - температура по региону будет колебаться в интервале 15-20 градусов.