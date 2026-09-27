На следующей неделе в Москве ожидается "старое" бабье лето

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе На следующей неделе в Москве ожидается "старое" бабье лето

Москва27 сен Вести."Старое" бабье лето (период возврата сухой, солнечной и теплой погоды) ожидается в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, в ночь на понедельник пройдет небольшой дождь, а утром возможен туман. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +18 градусов.

Во вторник (29 сентября. — Ред.) москвичей и жителей Центральной России ждет погода "миллион на миллион". Благодаря центру антициклона это будет … практически штилевой ясный день сказал Тишковец, добавив, что днем ожидает 14-17 градусов тепла

В среду, 30 сентября, будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 2-7 м/с. Ночью будет 5-8 градусов тепла, после полудня 15-18.

В четверг, 1 октября, в Москве будет солнечная погода, днем — + 14-17 градусов; показания барометров составят 764 мм ртутного столба ( это на 17 единиц выше нормы).

В пятницу, 2 октября, существенных перемен в погоде ждать не стоит: небольшая облачность, без осадков, ночью и ранним утром +3-6 градусов, в середине дня +12-15 градусов.

В выходные (3 и 4 октября) ожидается солнечная, сухая и тихая погода. При этом в Московской области вероятны легкие заморозки, днем в Москве ожидается 11-16 градусов тепла.