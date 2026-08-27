Россиянам объяснили, как распознать скам-схемы по продаже цветов к 1 сентября Эксперт рассказал, как распознать скам-схемы по продаже цветов к 1 сентября

Москва27 авг Вести.В преддверии первого сентября мошенники активизируют свою деятельность и могут заманивать желающих купить цветы доступными ценами при заказе через мессенджеры или сайты. Об этом ИС "Вести" рассказал юрист, адвокат Виталий Драгнев.

Это достаточно распространенный на сегодняшний день способ приобретения цветов через интернет-сайты, Telegram-каналы с доставкой на дом. А как в этом случае действуют мошенники? Они, конечно, создают копии сайтов цветочных магазинов, либо фальшивые аккаунты, рекламу, самая главное, наверное, - привлекательная цена, потому стоимость цветов к определенным датам, 1 сентября, 14 февраля, 8 марта, растет заявил Драгнев

Он отметил, что сумма обмана часто составляет около двух тысяч рублей, поэтому многие люди не обращаются в полицию. По мнению эксперта, наиболее рациональным и безопасным способом избежать мошеннических схем является покупка цветов в магазине у дома.

Средний [обмана] чек не такой большой, в районе 2-2,5 тысяч рублей поэтому, потеряв эти деньги, не все говоря, обращаются в полицию за помощью, за установлением лиц причастных. … Самый лучший способ, как избежать этого - это, наверное, купить цветы в цветочном магазине объяснил Драгнев

Ранее врач-педиатр, эксперт лаборатории "Гемотест" Ульяна Маркова назвала опасные для аллергиков цветы, которые могут быть в букетах к 1 сентября. К ним она отнесла подсолнухи, астры, хризантемы и герберы.