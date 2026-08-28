Эксперт рассказала о распространенных схемах обмана перед учебным годом Эксперт Храпунова: перед учебным годом мошенники используют семь основных схем

Москва28 авг Вести.Куратор платформы "Мошеловка.рф" Алла Храпунова назвала семь главных схем, которые используют злоумышленники перед учебным годом.

В интервью KP.ru она отметила, что мошенники часто выманивают личную информацию под предлогом звонка из "деканата" по поводу зачисления первокурсника с просьбой предоставить "недостающие документы".

Родители школьников также рискуют быть обманутыми в клонах родительских чатов, где часто публикуются фейковые сборы на экскурсии, питание или обеспечение школы.

Еще одной мошеннической схемой эксперт назвала фальшивые уведомления о выплатах школьникам. Чтобы получить "льготы", злоумышленники просят родителей продиктовать код из СМС или даже отправить документы.

По словам Храпуновой, перед началом каждого учебного года активизируется работа фейковых интернет-магазинов, где покупателей привлекают скидками на школьную одежду. При этом якобы скидки могут достигать до 90%. После произведения оплаты "продавцы" перестают выходить на связь с покупателями. Аналогичная схема существует и с продажей прочих предметов для учебы.

Еще одним способом обмана куратор "Мошеловки.ру" назвала "дешевое жилье для студентов", когда якобы риелторы предлагают аренду по низкой цене с требованием сразу перевести залог.

Последней новаторской схемой Храпунова назвала продажи "льготных" карт, для получения которых злоумышленники просят поделиться паспортными данными.

Ранее юрист Виталий Драгнев предупредил, что в преддверии первого сентября мошенники активизируют свою деятельность и могут заманивать желающих купить цветы по доступным ценам при заказе через мессенджеры или сайты.