Аналитик рассказал о фальшивых онлайн-магазинах с товарами для школьников

Эксперт Лунев: злоумышленники создают магазины со школьными товарами Аналитик рассказал о фальшивых онлайн-магазинах с товарами для школьников

Москва19 авг Вести.Аферисты пользуются повышенным спросом на товары для школы перед началом учебного года и создают фальшивые интернет-магазины. Об этом сообщил руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что злоумышленники заманивают покупателей низкими ценами на школьную форму, канцелярские принадлежности и девайсы.

Пользователь вводит данные банковской карты и коды подтверждения на поддельной странице оплаты, после чего информация попадает к злоумышленникам сказал Лунев

Аналитик добавил, что мошенники также могут использовать телефонные звонки. Они связываются с детьми или родителями от имени администрации школы или классного руководителя и просят их продиктовать код из СМС, перейти по ссылке или подтвердить персональные данные на сторонней странице.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предупредил, что злоумышленники умеют создавать школьные чаты, практически неотличимые от настоящих, или выдавать себя за представителей родительского комитета. Он подчеркнул, что сведения о срочных денежных переводах из чатов лучше перепроверять.

Между тем эксперт Денис Ушаков рассказал, что самыми актуальными схемами 2026 года, нацеленными на родителей школьников, являются те, где аферисты создают поддельные электронные дневники и сайты-двойники образовательных платформ.