Москва23 сенВести.Школьная тематика активно используется мошенниками в преступных схемах, сообщил в беседе с RT руководитель отдела цифровой трансформации НОЦ ФНС России и МГТУ имени Н.Э. Баумана Александр Староверов.
По его словам, злоумышленники создают фейковые страницы, например, родительского комитета и выманивают код подтверждения у потенциальных жертв.
Мошенники сейчас активно используют школьные темы - например, вступление в родительский чат или активацию электронного дневниказаявил Староверов
Ранее жительница Нижнего Тагила подожгла два здания по указке мошенников.