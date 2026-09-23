Киберэксперт Староверов: мошенники все чаще используют школьную тематику

Эксперт предупредил, что мошенники все чаще прибегают к школьной тематике Киберэксперт Староверов: мошенники все чаще используют школьную тематику

Москва23 сен Вести.Школьная тематика активно используется мошенниками в преступных схемах, сообщил в беседе с RT руководитель отдела цифровой трансформации НОЦ ФНС России и МГТУ имени Н.Э. Баумана Александр Староверов.

По его словам, злоумышленники создают фейковые страницы, например, родительского комитета и выманивают код подтверждения у потенциальных жертв.

Мошенники сейчас активно используют школьные темы - например, вступление в родительский чат или активацию электронного дневника заявил Староверов

Ранее жительница Нижнего Тагила подожгла два здания по указке мошенников.