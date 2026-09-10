Москва10 сен Вести.Родители школьников в России столкнулись с новой уловкой мошенников. Преступники притворяются организаторами мероприятий и предлагают им поучаствовать в подготовке ко Дню учителя. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности "Контур.Эгиды" Даниил Бориславский.

Преступники присылают родителям ссылки под видом видеофайлов. После открытия, платформа мошенников сканирует биометрию жертвы через фронтальную камеру смартфона. Также злоумышленники получают доступ к данным в телефоне, пояснил он в беседе с Лента.ru.

Дальнейшие шаги преступников напоминают другие схемы, где у жертвы выманивают проверочные коды для сервисов или похищают деньги со счетов.

Поэтому информацию о школьных мероприятиях лучше принимать только от классного руководителя и в официальных группах подчеркнул Бориславский

В августе в России вступил в силу новый закон по противодействию кибермошенничеству. Он устанавливает уголовную ответственность за ряд преступлений, совершенных через интернет.