Какие схемы будут использовать мошенники перед 1 сентября Киберэксперт рассказал о мошеннических схемах перед 1 сентября

Москва14 авг Вести.Перед 1 сентября актуализируются мошеннические схемы, нацеленные на родителей школьников в связи с началом учебного года, рассказал RT пресейл-инженер компании "Спикател" Денис Ушаков.

Основные приемы злоумышленников остаются неизменными — они используют доверие родителей к школе/госорганам и давят на срочность подчеркнул Ушаков

По словам эксперта, самыми актуальными схемами 2026 года являются те, где мошенники создают поддельные электронные дневники и сайты-двойники образовательных платформ.

Родителям в звонках и письмах сообщают, что дневник, учебный аккаунт или доступ к порталу заблокирован и его нужно "переактивировать". На сайте-двойнике выманивают логин, пароль, данные Госуслу» или смс-код подтверждения, который может дать мошенникам доступ к аккаунту жертвы на Госуслугах рассказал эксперт

Ушаков добавил, что иногда мошенники под видом сотрудников школы просто звонят или пишут родителям с просьбой назвать код из смс для подтверждения учетной записи, доступа к дневнику или зачисления в класс.

Родителям в письмах и смс могут предлагать оформить "школьную выплату к 1 сентября", субсидию или пособие. Фишинговый сайт может маскироваться под муниципальный или государственный портал. Для получения денег требуют паспортные данные, реквизиты карты и код из смс - в итоге крадут аккаунт в Госуслугах или деньги. Или же родителям приходит ссылка на "бесплатный школьный набор", приз в розыгрыше или подарочный сертификат. Ссылка обычно фишинговая либо ведет на файл-загрузчик вредоносного ПО добавил специалист

Ушаков подчеркнул, что государственные выплаты и пособия всегда оформляются самостоятельно и по запросу самого заявителя, а массовая рассылка с предложением прийти и забрать деньги - это 100% обман.

Если вы сообщили код или данные карты, немедленно позвоните в банк, заблокируйте карту, смените пароли и завершите неизвестные сессии в аккаунтах.