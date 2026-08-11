В ОП перед 1 сентября предупредили об обмане с обналичиванием "Пушкинской карты" Член ОП Машаров: обналичить "Пушкинскую карту" предлагают только мошенники

Москва11 авг Вести.Перед началом учебного года злоумышленники активизируют очередную схему по обману граждан: речь идет о предложениях обналичить "Пушкинскую карту", сообщил ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

В подготовительной суете к 1 сентября мошенники активно пытаются поймать на свою "удочку" родителей и учеников с целью выманить денежные средства. Одним из таких способов является предложение обналичить "Пушкинскую карту" рассказал общественник

Машаров раскрыл также подробности данной схемы: по его словам, аферисты рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают помощь в обналичивании денег с карты школьника. На открывшейся странице требуется ввести личные и банковские данные, после чего доступ к ним появляется у мошенников.

Эксперт напомнил, что по действующему законодательству обналичить "Пушкинскую карту" невозможно.