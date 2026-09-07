Москва7 сен Вести.Мошенники стали использовать технологии дипфейка для обмана школьников от имени классных руководителей. Злоумышленники создают поддельные голосовые сообщения и требуют от детей срочно выполнить определенные действия, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, мошенники могут взломать настоящий аккаунт учителя в мессенджере или создать фальшивый профиль с его фотографией и именем. После этого ребенку или в школьную группу отправляют голосовое сообщение с тревожным содержанием и требуют немедленного ответа, иногда угрожая проблемами административного характера.

Мошенники используют дипфейки голоса, чтобы имитировать уникальные особенности тембра, интонации и акцента классного руководителя школьника пояснил Щербаченко

Эксперт отметил, что в такой ситуации школьнику следует связаться с настоящим педагогом по телефону, а не продолжать общение в мессенджере. Дополнительно можно задать собеседнику личный вопрос, ответ на который знает только реальный учитель.

Таким образом, главной мерой защиты специалист назвал проверку личности отправителя до выполнения любых требований из подозрительного сообщения.