В "Билайне" предупредили о мошенниках, выдающих себя за директоров школ Эксперт Алферов: аферисты перед учебным годом пытаются получить данные детей

Москва1 сен Вести.Мошенники в начале учебного года могут выдавать себя за директоров школ, сотрудников вузов и государственных учреждений, чтобы получить доступ к персональным данным детей. Об этом рассказал ИС "Вести" директор по управлению данными "Билайна" Петр Алферов.

Чем больше нагрузки и стресса, тем уязвимее человек к психологической манипуляции. Поэтому начало учебного года делает школьников и студентов легкими мишенями для аферистов. предупредил он

По словам Алферова, с начала года антифрод-система "Билайна" предотвратила свыше 786 млн потенциально вредоносных вызовов и почти 90 млн раз защитила клиентов от мошенников.

Так, злоумышленники могут представляться завучами и директорами школ, членами приемных комиссий колледжей и вузов, чиновниками Минпросвещения РФ, военкоматов или почты. Связаться с ребенком мошенники могут как позвонив по телефону, так и через мессенджеры. При этом они могут назвать его имя, паспортные данные и персональную информацию родителей.

Аферисты, в частности, могут попросить ребенка назвать код из СМС якобы для подписания документов или потребовать включить демонстрацию экрана для регистрации на учебном портале. Также злоумышленники предлагают перейти по фишинговой ссылке для восстановления доступа к электронному дневнику или сообщают, что родители ребенка якобы попали в больницу или полицию и им срочно нужны деньги.

Одним разговором мошенническая схема может не ограничиваться. После первого звонка с ребенком могут связаться якобы сотрудники Роскомнадзора, банков или правоохранительных органов. Например, "следователь" может предложить составить опись ценных вещей в квартире и передать их курьеру "для сохранности", а "работник банка" - перевести деньги на "безопасный" счет.

В "Билайне" напомнили, что нельзя сообщать посторонним коды из СМС, включать по их просьбе демонстрацию экрана и переходить по подозрительным ссылкам. Просьбы друзей и родственников о срочной помощи необходимо перепроверять, связавшись с человеком напрямую.

Также не следует публиковать в открытом доступе паспортные данные, домашний адрес, номера телефонов и банковских карт, пароли от личных кабинетов и другую персональную информацию. Фразы собеседника "это нужно сделать прямо сейчас" или "иначе будет хуже" должны стать поводом немедленно прекратить разговор.