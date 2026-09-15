Москва15 сенВести.Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам детей и требовать срочно пройти проверку личности. О новой схеме обмана сообщили в МВД, передает РИА Новости.
Для проверки родителям предлагается пройти по ссылке, которая ведет на фейковый сайт.
Перейдя по ссылке, человек попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другие персональные данныесказано в публикации
В полиции еще раз напомнили россиянам об опасности перехода по ссылкам из неожиданных сообщений и попросили не вводить банковские данные на сторонних сайтах и не передавать никому пароли и коды из СМС. При необходимости проверить операции по карте ребенка стоит позвонить в банк через официальное приложение.