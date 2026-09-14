Москва14 сен Вести.Мошенники начали практиковать комбинированные аферы, с помощью которых пытаются похитить логины и пароли от банковских приложений. Об этом говорится в материалах МВД России, которые приводит ТАСС.

Последнее время фиксируются факты сочетания мошенниками телефонных звонков жертве с установлением с ней связи в мессенджере, а также применением поддельных сайтов. К примеру, аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. Спустя время в мессенджере жертве направляется поддельная ссылка на страницу, которая имитирует официальный портал банка говорится в публикации

Итогом мошеннической схемы становится введение жертвой пароля и логина, которые сразу становятся известны аферистам и позволяют похитить накопления или оформить кредиты.

В МВД России подчеркивают, что сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не требуют сообщать коды из СМС, а также данные банковских карт и пароли от личных кабинетов. Такие просьбы являются признаком мошенничества.

Ранее сообщалось, что мошенники начали запугивать россиян проверками "сомнительных" денежных переводов.