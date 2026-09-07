В МВД предупредили россиян о распространенных схемах мошенничества В МВД рассказали о самых распространенных схемах мошенничества

Москва7 сен Вести.Для получения доступа к личным данным россиян мошенники используют самые разнообразные предлоги. В МВД рассказали о самых распространенных, сообщает РИА Новости.

Это может быть и продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылки, установка домофона и другие говорится в сообщении

В последнее время злоумышленники активно используют многоэтапные схемы с участием несколько аферистов, которые представляются сотрудниками различных организаций.

Для борьбы с мошенниками и киберпреступниками, действующими под влиянием зарубежных кураторов, запущен специальный проект "Код из СМС" при участии МВД и МИД. В материалах агентства будут публиковаться сведения о конкретных схемах обмана и способах их избежать, а также рекомендации для самых уязвимых потенциальных жертв мошенников: детей и пожилых людей. Также россияне смогут узнавать официальные данные о киберпреступлениях и факты об иностранных хакерских группировках.