Москва13 сен Вести.Мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга начали запугивать россиян проверками денежных переводов в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Аферисты по телефону заявляют, что недавний перевод через СБП или по QR-коду был помечен системой как "сомнительный", после чего запугивают блокировкой счета и предлагают перевести "страховую сумму" на "специальный верификационный счет".

В "Мошеловке" подчеркнули, что сотрудники Росфинмониторинга и Национальной системы платежных карт не проводят телефонных проверок физических лиц и не требуют перевода средств на "специальные" или "проверочные" счета.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать россиян, заявляя, что конвертация их денежных средств в цифровой рубль обязательна.