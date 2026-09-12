Мошенники пугают россиян обязательной конвертацией средств в цифровой рубль Аферисты крадут деньги под предлогом обязательной конвертации в цифровой рубль

Москва12 сен Вести.Злоумышленники обманывают россиян, заявляя, что конвертация их денежных средств в цифровой рубль обязательна, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники массово звонят гражданам, а также рассылают сообщения в мессенджерах якобы от сотрудников Центробанка, коммерческих банков или портала "Госуслуги". Аферисты уверяют, что все безналичные рубли на счетах и вкладах с 1 сентября "подлежат обязательной конвертации в цифровой рубль". Если этого не сделать, то якобы их сбережения могут "сгореть" пояснили в пресс-службе

После этого аферисты отправляют жертвам ссылку якобы для открытия цифрового кошелька, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. После перехода по такой ссылке деньги жертвы уходят на дропперские счета.

В "Мошеловке" напомнили, что Банк России и коммерческие банки никого не принуждают к обязательной конвертации средств в цифровые рубли.