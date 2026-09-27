Эксперт Щербаченко предупредил о мошенничестве на сайтах с домашним заданием

Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с готовым домашним заданием Эксперт Щербаченко предупредил о мошенничестве на сайтах с домашним заданием

Москва27 сен Вести.С началом учебного года дети возвращаются не только к занятиям, но и к активному использованию образовательных сервисов, соцсетей и приложений. В беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко напомнил о правилах безопасности в интернете.

Одной из распространенных уловок остаются сайты с готовыми домашними заданиями. На таких платформах злоумышленники могут собирать номера телефонов и персональные данные, после чего использовать их для звонков от имени "директора школы" или попыток получить доступ к электронному дневнику.

Кроме того, ученики могут столкнуться с вредоносными программами под видом сервисов с искусственным интеллектом для выполнения домашних заданий.

Эксперт рекомендовал скачивать приложения только из официальных магазинов, подходящих для операционной системы устройства, и заранее изучать отзывы и сведения о разработчике.

Выбирайте официальные источники для установки приложений отметил он

Щербаченко напомнил также, что в социальных сетях мошенники публикуют ролики с обещаниями легкого дохода, используя фразы вроде: "Не хватает средств, чтобы сводить девушку в кафешку?" или "Устал считать мелочь на столовку каждый день?"

Специалист призвал не доверять предложениям быстрого и легкого заработка.

Кроме того, преступники создают фейковые интернет-магазины канцтоваров и гаджетов - смартфонов, планшетов и смарт-часов. Он отметил, что после оплаты человек может остаться без товара и денег.

Не вводите личные и банковские данные на неизвестных сайтах сказал Щербаченко

Ранее руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры" адвокат Антон Ключко рассказал, что просьба друга или знакомого одолжить банковскую карту на пару дней может стать поводом для возбуждения уголовного дела.