Адвокат предупредил, чем может грозить передача банковской карты другим лицам Адвокат Ключко: передача карты может грозить уголовной ответственностью

Москва27 сен Вести.Просьба друга или знакомого одолжить банковскую карту на пару дней может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом рассказал руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры" адвокат Антон Ключко.

В интервью Газете.ru он напомнил, что в июле 2025 года в РФ введена уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей (статья 187 Уголовного кодекса России). В обиходе она носит название "статья за дропперство".

В контексте статьи 187 УК РФ, дроп – это лицо, которое либо физически передало кому-то свою банковскую карту за вознаграждение, либо также за вознаграждение помогает провести через свой счет денежные средства пояснил эксперт

Максимальное наказание за передачу банковских карт третьим лицам может достигать трех лет лишения свободы.

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