Как не стать жертвой дропперов Эксперт рассказала, как отказать мошенникам в дропперской уловке

Москва10 июл Вести.Любые просьбы помочь незнакомым с денежными средствами - это табу, предупредила замдиректора Фонда "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Народного фронта Алла Храпунова. О последствиях такой помощи она рассказала ИС "Вести".

На улице мошенники стараются вовлечь в неосознанное дропперство. И здесь нужно быть аккуратным.

Россияне имеют такую особенность — взаимопомощь. И когда подходит человек и просит что-либо сделать: помочь, например, набрать номер телефона… как-то в душе отзывается: вроде с детского сада нам говорили: "Помоги ближнему". Но для мошенников очень важно найти дропперов — тех, кто помогает вывести преступные деньги, — и борьба с дропперами сейчас достаточно активная сказала Храпунова

По ее словам, сегодня шансы попасть в базу дропперов, помогая человеку, достаточно велики.

Помните, если человек подходит и говорит, что ему срочно нужно перевести деньги, вы говорите следующую фразу: "Идите в банк и переводите деньги там". Все виды другой помощи являются нарушением закона. В этой ситуации помогать точно не стоит резюмировала она

Закон о дропперах был принят Госдумой год назад. Он ввел прямую уголовную ответственность для тех людей, которые по разным причинам (за вознаграждение, под давлением) предоставляют мошенникам свои банковские карты, счета или доступ к ним, чтобы через них выводили или обналичивали украденные деньги.