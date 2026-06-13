В ГУ МВД заявили о постепенном исчезновении дропперства как вида преступления ГУ МВД: дропперство в России постепенно сходит на нет

Москва13 июн Вести.Дропперство как участие в схемах по выводу похищенных денег через банковские карты постепенно сходит на нет. Об этом в интервью ТАСС в рамках проекта "Перезвони сам" сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Само по себе дропперство на сегодняшний момент постепенно исчезает как вид преступления, потому что люди стали понимать, что за это есть ответственность — это ключевой инструмент сказал он

Вместе с тем, по его словам, говорить, что дропперства больше не существует в стране, нельзя.

Васенин отметил, что предложения о легком заработке в интернете еще встречаются, но все меньше людей на них ведутся, как только осознают суть схемы. Он также подчеркнул, что формы мошенничества будут меняться — возможно, смещаясь в сторону коммерческих организаций, но работа по противодействию ведется постоянно.

Изначально дропперство в РФ не было уголовно наказуемым, но после введения статьи 187 УК РФ ответственность наступила. В Москве уже возбуждено первое уголовное дело — в отношении женщины, предоставившей злоумышленникам порядка 30 расчетных счетов, добавил представитель главка.