Ограничения против дропперов не повлияют на законопослушных граждан Эксперт рассказал, как ограничения против дропперов повлияют на граждан

Москва31 июл Вести.Новые ограничения против дропперства, которые запрещают иметь более 20 банковских карт, никак не повлияют на жизнь обычных россиян. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт, кандидат экономических наук Алексей Лабушкин.

Он добавил, что для большинства граждан даже 10 карт является избыточными, поэтому те, кто не занимаются противоправной деятельностью, не ощутят ограничений.

Я с коллегами общался, да, в том числе там и представителями бизнеса. Я говорю: "Вот как на вас там влияет?". Он говорит: "Слушай, говорит, да десять карт уже много" ... Соответственно, полагаю, что на 99,99% гражданах нашей страны это ограничение не скажется никак заявил Лабушкин

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дропперство как вид преступления исчезает в РФ. Он подчеркнул, что это заслуга новых мер противодействия этому виду преступлений.