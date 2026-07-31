Москва31 июлВести.Новые ограничения против дропперства, которые запрещают иметь более 20 банковских карт, никак не повлияют на жизнь обычных россиян. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт, кандидат экономических наук Алексей Лабушкин.
Он добавил, что для большинства граждан даже 10 карт является избыточными, поэтому те, кто не занимаются противоправной деятельностью, не ощутят ограничений.
Я с коллегами общался, да, в том числе там и представителями бизнеса. Я говорю: "Вот как на вас там влияет?". Он говорит: "Слушай, говорит, да десять карт уже много" ... Соответственно, полагаю, что на 99,99% гражданах нашей страны это ограничение не скажется никакзаявил Лабушкин
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дропперство как вид преступления исчезает в РФ. Он подчеркнул, что это заслуга новых мер противодействия этому виду преступлений.