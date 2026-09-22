Адвокат предупредил о штрафах и уголовной ответственности за опасные грибы Адвокат Олифир: за продажу опасных грибов грозит лишение свободы

Москва22 сен Вести.Несанкционированная продажа грибов у дороги может повлечь не только административный штраф, но и уголовную ответственность, если продукция окажется опасной для покупателей. Об этом заявил адвокат Андрей Олифир.

По словам юриста, которые приводит RT, регулярная торговля грибами у трассы с указанием цены и получением денег может рассматриваться как предпринимательская деятельность. За ее ведение без регистрации предусмотрен штраф от 500 до 2 тысяч рублей, а регионы могут устанавливать дополнительные санкции за торговлю в неразрешенных местах.

Олифир также обратил внимание на отсутствие ветеринарно-санитарной проверки у грибов, продаваемых непосредственно у дороги. С сентября 2026 года собранные в лесу грибы перед продажей на рынке должны проходить соответствующую экспертизу.

У трассы такой проверки нет, и о происхождении товара покупатель знает исключительно со слов продавца пояснил адвокат

По его словам, если употребление опасных грибов приведет к отравлению или другим последствиям для здоровья, действия продавца могут оцениваться по статье 238 УК РФ о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. В зависимости от обстоятельств наказание может включать лишение свободы на срок до двух лет, а при причинении тяжкого вреда или смерти - до шести лет. Если погибнут два и более человека, максимальный срок составляет 10 лет.

При этом адвокат отметил, что уголовная ответственность зависит от обстоятельств дела и доказанности вины продавца. При отсутствии необходимого умысла могут применяться нормы о причинении тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности.

Кроме того, пострадавший покупатель вправе потребовать возмещения вреда. В него могут входить расходы на лечение, утраченный заработок и компенсация морального вреда.