Юрист предупредил об ответственности за неправильную уборку листвы на даче Юрист Салкин: неправильное сжигание листвы на даче может обернуться штрафом

Москва24 сен Вести.Владельцы дачных участков могут получить штраф за несвоевременную уборку сухой листвы на территории, напомнил юрист Михаил Салкин в беседе с "Абзацем".

По словам юриста, степень ответственности зависит от установленного в регионе противопожарного режима.

За несвоевременную уборку сухой растительности, опасное складирование, неправильное сжигание или выброс отходов наступает ответственность за нарушение правил противопожарного режима. Штраф по закону составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а при введении на территории особого противопожарного режима сумма возрастает и составит уже от 10 до 20 тысяч рублей рассказал он

Салкин рекомендовал владельцам загородных участков строго соблюдать правила МЧС во время проведения любых работ с применением огня, связанных с сезонной уборкой. Невнимательность при огневых работах на даче зачастую приводит к бесконтрольному палу травы, который может за короткое время уничтожить все садовое товарищество.

Уголовная ответственность наступит в том случае, если на земельном участке сжигать сухую листву и в результате возникнет пожар, который уничтожит чужое имущество. Тогда по статье 168 УК РФ накажут штрафом до 40 тысяч рублей либо обязательными работами до 360 часов резюмировал юрист

Ранее агроном Маргарита Маевская и дачница Полина Гришанова рассказали информационной службе "Вести", как можно использовать в хозяйстве опавшие на даче листья.