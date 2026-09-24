Москва24 сенВести.Владельцы дачных участков могут получить штраф за несвоевременную уборку сухой листвы на территории, напомнил юрист Михаил Салкин в беседе с "Абзацем".
По словам юриста, степень ответственности зависит от установленного в регионе противопожарного режима.
За несвоевременную уборку сухой растительности, опасное складирование, неправильное сжигание или выброс отходов наступает ответственность за нарушение правил противопожарного режима. Штраф по закону составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а при введении на территории особого противопожарного режима сумма возрастает и составит уже от 10 до 20 тысяч рублейрассказал он
Салкин рекомендовал владельцам загородных участков строго соблюдать правила МЧС во время проведения любых работ с применением огня, связанных с сезонной уборкой. Невнимательность при огневых работах на даче зачастую приводит к бесконтрольному палу травы, который может за короткое время уничтожить все садовое товарищество.
Уголовная ответственность наступит в том случае, если на земельном участке сжигать сухую листву и в результате возникнет пожар, который уничтожит чужое имущество. Тогда по статье 168 УК РФ накажут штрафом до 40 тысяч рублей либо обязательными работами до 360 часоврезюмировал юрист
Ранее агроном Маргарита Маевская и дачница Полина Гришанова рассказали информационной службе "Вести", как можно использовать в хозяйстве опавшие на даче листья.