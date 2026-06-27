Москва27 июн Вести.Дачный бассейн лучше всего чистить хлором или активным кислородом, упавшую органику нужно убирать сачком или специальным пылесосом, рассказал изданию NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.

Летняя жара требует усилить контроль состояния бассейна, чтобы в нем не развились бактерии, и он не "зацвел", а вода не помутнела. Состояние воды нужно проверять тест-полосками минимум два раза в неделю и еще чаще при жаре и большой нагрузке.

Дезинфекция бассейна хлором, бромом или активным кислородом удерживает микробиологию в норме. Механическая фильтрация прогоняет воду через песчаный или картриджный фильтр, для частной чаши нужно несколько циклов в сутки. рассказал Халимов

Убрать органику, которой питаются бактерии, можно поверхностной очисткой сачком или особым пылесосом для дна, отметил Халимов.

Каркасный бассейн без системы фильтрации нужно полностью обновлять каждые три-четыре дня - тем чаще, чем больше в нем купающихся и чем выше температура воздуха, указал эксперт.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь обратил внимание на важность соблюдать режим тишины на даче.