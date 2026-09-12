Москва12 сен Вести.Система автоматического полива на даче удобна, но имеет существенный нюанс: электричество на участке должно быть включенным постоянно, что при старой проводке может стать причиной пожара. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал журналист и агроном Михаил Воробьев.

Всегда должен оставаться ваш садовый участок под напряжением, что называется. Все-таки, если ваша проводка уже многие-многие десятилетия существует и еще с советских времен, [то это опасно]. Обычно все-таки садоводы, уезжая на несколько дней, полностью обесточивают дом. В данном случае такое не получится заявил Воробьев

Эксперт также предупредил о возможных дополнительных расходах на фильтр при установке автополива, поскольку вода из скважины содержит много минеральных солей, которые со временем могут негативно влиять на работоспособность системы.

Либо надо ставить очень хорошие фильтры, либо надо быть готовым к тому, что вот артезианская вода, она имеет очень много минеральных солей, и так же, как появляется накипь на чайнике, со временем минеральные соли отлагаются и вот на соплах, на очень маленьких дырочках, из которых по капелькам поступает вода к растениям. Они могут засориться, и ваш автополив, в общем-то, работать перестанет добавил Воробьев

Ранее руководитель общественного движения "Антиборщевик" Мария Попова рассказала дачникам, как правильно бороться с борщевиком.