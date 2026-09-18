Эксперт рассказал, о чем нужно помнить автовладельцам в преддверии сезона дождей Автоэксперт Васильев дал совет водителям осенью всегда мыть машины

Москва18 сен Вести.Автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев в интервью ИС "Вести" рассказал, о чем нужно помнить автовладельцам в преддверии сезона дождей.

Осенью температура поверхности падает, асфальт становится холоднее, и шины начинают работать хуже, отметил эксперт.

Появляется большое количество опавших листьев на дороге, которые могут вести себя практически как снег, препятствуя нормальному сцеплению шин с дорогой, из-за этого возникают ненужное скольжение и прочие чудеса. Количество грязи резко увеличивается, которая летит на автомобиль, поэтому машины надо всегда мыть, стекла должны быть чистыми, световая светотехника должна быть абсолютно работоспособной подчеркнул Васильев

Также в силу увеличения количества осадков начинает активнее проявляться эффект аквапланирования, об этом нужно помнить, добавил он.

Ранее автоэксперт, член Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто рекомендовал водителям вместе с QR-кодом иметь бумажную копию прав.