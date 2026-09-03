Москва3 сен Вести.Автомобилистам следует иметь при себе бумажную копию прав и СТС автомобиля, несмотря на цифровизацию процесса проверки. Такое мнение ИС "Вести" выразил автоэксперт, член Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

Ранее в Минцифры заявили, что инспектору ГИБДД через национальную платформу "Макс" можно будет предъявлять QR-коды водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля.

Однако пока система не отлажена, а на отдельных участках дорог может не быть сотовой связи. Потому, рекомедует Моржаретто, автомобилистам следует иметь с собой бумажные копии документов.

Разговоры о том, что можно будет не возить с собой бумажные документы, а предъявлять их в электронном виде, идут достаточно давно. И такой эксперимент существует достаточно давно, и у многих в Госуслугах скачаны и права, и свидетельства о регистрации автомобиля. Но пока ПДД предусматривают, что по требованию сотрудника полиции надо предъявлять бумажные СТС, бумажные водительские удостоверения с ОСАГО можно предъявлять в электронном виде рассказал он

Непосредственно цифровая система проверки документов автомобилистов требует доработки.

Пока еще в электронном виде не готова система, она в процессе доработки. И мой опыт говорит следующее: например, электронный полис ОСАГО я на всякий случай я распечатал в бумажном виде. Дело в том, что не везде у нас есть устойчивый интернет и обычная мобильная связь не везде работает. Поэтому продублировать в бумажном виде документ, конечно, было бы здорово. Поэтому совет бытовой - скачиваем документы в электронном виде, предъявляем, и во всяком случае в первое время возим с собой документы в бумажном виде, хотя бы в виде копий отметил Моржаретто

Ранее в Минцифры отметили, что электронные документы автомобилисты могут использовать по желанию, и они не заменят бумажные водительские права и СТС.