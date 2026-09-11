Водителей предупредили об опасности "черного льда" на дорогах Эксперт Ладушкин: "черный лед" на дорогах сложно отличить от влажного асфальта

Москва11 сен Вести."Черный лед" на дорогах опасен тем, что его сложно отличить от влажного асфальта. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По словам эксперта, это явление представляет собой тонкий слой прозрачного льда. Чаще всего оно появляется осенью и весной при перепадах температур на сырой дороге, уточнил он.

Опасен он тем, что водителю порой трудно отличить тонкий слой льда от влажного асфальта, что может привести к скольжению сказал Ладушкин

Эксперт рекомендовал автомобилистам вести машину на таком покрытии как на обычном льду.

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