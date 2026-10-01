Автоэксперт дал советы, как не потерять дорогу в туман и дождь

Безопасная осень: советы автоэксперта по вождению в туман и дождь Автоэксперт дал советы, как не потерять дорогу в туман и дождь

Москва1 окт Вести.Автожурналист, блогер Иван Зенкевич дал практические советы водителям, как повысить безопасность и улучшить видимость на дороге в сложных осенних условиях — при тумане, сумерках и дожде, сообщает ИС "Вести".

Густой утренний туман — коварный спутник осени. Садиться за руль, по мнению эксперта, в таких условиях рискованно, поэтому идеальным решением будет дождаться, пока видимость придет в норму.

Если переждать не получается, сразу включаем противотуманные фары. Дальний свет бесполезен - капли влаги будут отражать лучи, и мы увидим лишь освещенный туман. Ориентируемся по разметке, столбам, знакам, деревьям. Они помогут определить, где находится край проезжей части. Подъезжая к перекрестку, особенно нерегулируемому, лучше заглушить музыку и открыть окно. В тумане вы скорее услышите, чем увидите приближающийся автомобиль. Вечером особенно коварны сумерки. Глазам кажется, что света еще достаточно, но восприятие объектов уже ухудшается. Здесь тоже помогут небольшие хитрости. Я, например, начинаю заранее использовать очки солнечные, потому что они уменьшают количество света, попадающего в глаза, и зрение быстрее адаптируется к темному времени суток, либо для того, чтобы повысить некую резкость восприятия картинки порекомендовал эксперт

Также можно воспользоваться очками с желтыми светофильтрами.

Включаем ближний свет, не дожидаясь полной темноты. На дневные ходовые огни полагаться не стоит. На многих автомобилях при их включении задние фонари не горят. Скорость снижаем ровно настолько, чтобы успевать остановиться в пределах видимости фар. Если кто-то ярко светит со встречной полосы, не смотрите на этот автомобиль. Держите в поле зрения обочину и границу асфальта, так вы не потеряете дорогу. Еще можно прищуриться либо опустить солнцезащитный козырек до уровня встречных фар рассказал Зенкевич

Он отметил, что в дождь видимость дороги ухудшают запотевшие стекла. Бороться с этим, по словам эксперта, довольно просто.

Если стекла уже запотели, включите кондиционер, так как он быстро осушит воздух и поможет вернуть видимость. Также можно открыть окна на пару минут, чтобы температура воздуха внутри машины сравнялась с уличной температурой. Только не протирайте стекла рукой. Так вы оставляете на поверхности жирную пленку, которая будет бликовать, и видимость станет еще хуже. Лучше использовать микрофибру посоветовал Зенкевич

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