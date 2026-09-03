МЧС: в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м

МЧС предупредило москвичей о надвигающемся тумане МЧС: в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м

Москва3 сен Вести.МЧС Москвы предупредило горожан об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана. Информация об этом была опубликована пресс-службой ведомства в MAX.

Опасное метеорологическое явление ожидается после 23.00.

В период с 23:00 3 сентября до 09:00 4 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м. сказано в сообщении

В ведомстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать обгонов, перестроений, опережений.