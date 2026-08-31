Подмосковье накроет туман с видимостью 200-500 метров МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане ночью 1 сентября

Москва31 авг Вести.По прогнозам синоптиков, с 31 августа по 1 сентября в Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщили в МЧС региона в мессенджере MAX.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 23 часов 31 августа до 7 часов утра 1 сентября местами по Московской области ожидается туман отмечается в сообщении

Граждан призывают быть бдительными и осторожными. При необходимости можно позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.