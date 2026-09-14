Москва14 сен Вести.В Москве ночью и утром во вторник, 15 сентября, ожидается сильный туман. Видимость на дорогах не превысит 700 метров, сообщает столичный главк МЧС России в мессенджере MAX.

Ночью и утром 15 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м говорится в публикации

В МЧС напомнили, что в период тумана гражданам следует быть предельно внимательными на дорогах, водителям – соблюдать скоростной режим и дистанцию, сбрасывать скорость, приближаясь к школам и детским садам, а пешеходам – переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и носить на одежде светоотражающие элементы.

В чрезвычайном ведомстве людей призвали быть внимательными и осторожными, беречь себя и своих близких, а при необходимости звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.