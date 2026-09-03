В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности в связи с туманом Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе

Москва3 сен Вести.В Москве и Подмосковье местами ночью и утром 4 сентября ожидается туман. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Предстоящей ночью и утром в пятницу, 4 сентября, местами ожидается туман и ухудшение видимости, желтый погодный уровень отметил собеседник агентства

Он также добавил, что предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, желтый уровень, будет действовать с 23.00 по московскому времени до 08.00 пятницы.

В ночь на 4 сентября в столице ожидается до 11-13 градусов выше нуля.