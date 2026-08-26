Москва26 авг Вести.Предстоящей ночью, с 26 на 27 августа, на территории Московской области ожидается туман. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать с 03:00 мск до 08:00 четверга, 27 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Предстоящей ночью и утром ожидается местами туман говорится в сообщении

Уточняется, что на территории Москвы желтый уровень пока не вводился.

По данным синоптиков, предстоящей ночью в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 9-11 градусов выше нуля в столице и от плюс 6 до плюс 11 градусов - по области. Днем, 27 августа, воздух в столице прогреется до 18-20 градусов тепла, по области - от плюс 15 до плюс 20 градусов.