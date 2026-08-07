В Гидрометцентре предупредили москвичей о желтом уровне опасности из-за грозы В Московском регионе из-за грозы с 03.00 действует желтый уровень опасности

Москва7 авг Вести.Желтый уровень погодной опасности начнет действовать с 03.00 в Москве и Подмосковье из-за дождя с грозой и усилением ветра, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

В столичном регионе ожидается гроза, днем местами с ливнем, градом и усилением ветра до 17 м/с, желтый погодный уровень сказал собеседник агентства

Он добавил, что данный уровень будет действовать в Москве до полуночи, в Подмосковье - до 06.00 субботы, 8 августа. Причиной непогоды стал атмосферный фронт скандинавского циклона, он принесет и понижение температуры воздуха перед выходными.