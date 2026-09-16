Москва16 сенВести.В Московской области предстоящей ночью и утром 17 сентября местами ожидается, видимость на дорогах не превысит 200-700 метров, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 17 сентября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 мотмечается в публикации
В МЧС граждан призвали быть бдительными, осторожными, сохранять спокойствие, не поддаваться панике, а в случае необходимости звонить по телефону 112.