МЧС Московской области: туман с видимостью 200-700 м ожидается ночью и утром

Сильный туман ожидают в Подмосковье ночью и утром 16 сентября МЧС Московской области: туман с видимостью 200-700 м ожидается ночью и утром

Москва15 сен Вести.Сильный туман ожидается местами в Московской области в ночь на среду, 16 сентября, с сохранением на утро, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 16 сентября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700м написали в пресс-службе

В ведомстве призвали жителей быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.