Москва11 сен Вести.При всех неоспоримых плюсах, пневмоподвеска в автомобиле считается капризной и ненадежной, поэтому нуждается в особенном уходе перед наступлением зимы. Об этом рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Пневматическая подвеска дарит отменную плавность хода автомобилю и возможность менять клиренс, но за это приходится платить — вниманием, деньгами и временем на обслуживание. Резина стареет, мороз делает ее хрупкой, конденсат накапливается.

Пневматическая подвеска у современных авто появляется все чаще. При всех неоспоримых плюсах она до сих пор считается капризной и ненадежной. Она любит внимание и не терпит холодов. Поэтому многое нужно успеть сделать до их наступления. Как и с любой сложной системой, тут нужно квалифицированное обслуживание посоветовал Зинкевич

По его словам, вместо классических пружин в пневмоподвеске установлены баллоны со сжатым воздухом. Поэтому необходимо проверить уплотнения, чтобы нигде не шел воздух. Далее идет проверка самих пневмобаллонов на износ, а именно трещин в материале. Что касается эксплуатации внедорожников, то есть рекомендации после каждого посещения тяжелого бездорожья промывать подвеску от грязи мойками высокого давления.

От грязи, а зимой еще от морозов резина дубеет, и на ней могут появиться микротрещины. Поэтому, пока есть время, подготовьте узел к зиме. Первым делом с помощью компьютерной диагностики проверяется давление в системе, работа компрессора, точность показаний датчиков на наличие ошибок в блоке управления. Затем удаляют скопившийся конденсат, а заодно меняют осушитель в компрессоре. Также пневмобаллонные магистрали проверяют на герметичность рассказал автоэксперт

Он подчеркнул, что даже если элемент цел, но на поверхности видна сетка микротрещин, лучше его заменить, не дожидаясь проблем. Затем резину следует обработать специальным смягчающим составом.

Кстати, в грядущие холода лучше следовать несложным правилам: рекомендуется не регулировать клиренс сразу после запуска. Дайте прогреться 5—10 минут. Также надо ограничить использование экстремально высокого клиренса при сильных морозах. В холоде пневмобаллоны менее эластичны и хуже гасят удар посоветовал Зенкевич

Он также рассказал, что необходимо предпринять, если машина просела или перекосилась.

В холода бывает достаточно поставить машину в теплое помещение, конденсат внутри оттает и работоспособность восстановится. Если на улице плюс, смотрим, не задевают ли колеса арки и отправляемся в сторону сервиса, только на минимальной скорости. Движение на спущенных пневмобаллонах может окончательно вывести их из строя, а уже в сервисе проводим диагностику и обслуживание. Хотя это лучше сделать сейчас, пока до наступления морозов есть время рассказал автоэксперт

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