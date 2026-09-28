Жителей Москвы и области предупредили о сильном тумане ночью и утром

Московский регион предстоящей ночью окутает плотный туман Жителей Москвы и области предупредили о сильном тумане ночью и утром

Москва28 сен Вести.В Москве и Подмосковье в течение предстоящей ночи и до 10 утра 29 сентября местами ожидается сильный туман.

В период с 23.00 28 сентября до 10.00 29 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м предупреждает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX

Жителей призвали к бдительности.

Туман с видимостью 200-700 м ожидается местами по Московской области в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 29 сентября сообщает подмосковный главк МЧС

Граждан призвали быть внимательными на дорогах, носить на одежде светоотражающие элементы, переходить проезжую часть, только по пешеходному переходу, за рулем соблюдать скоростной режим и дистанцию, беречь себя и своих близких, а при необходимости звонить по телефону 112.