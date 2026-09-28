Москва28 сенВести.В Москве и Подмосковье в течение предстоящей ночи и до 10 утра 29 сентября местами ожидается сильный туман.
В период с 23.00 28 сентября до 10.00 29 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 мпредупреждает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX
Жителей призвали к бдительности.
Туман с видимостью 200-700 м ожидается местами по Московской области в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 29 сентябрясообщает подмосковный главк МЧС
Граждан призвали быть внимательными на дорогах, носить на одежде светоотражающие элементы, переходить проезжую часть, только по пешеходному переходу, за рулем соблюдать скоростной режим и дистанцию, беречь себя и своих близких, а при необходимости звонить по телефону 112.