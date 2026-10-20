Эксперт Моржаретто: подготовка авто к заморозкам такая же, как подготовка к зиме

Эксперт дал советы водителям перед первыми заморозками Эксперт Моржаретто: подготовка авто к заморозкам такая же, как подготовка к зиме

Москва20 окт Вести.В центральных регионах России уже начались первые заморозки. Как подготовить машину к этому опасному периоду в беседе с KP.RU рассказал автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

С подготовкой, в целом, все просто. Она не отличается от обычной подготовки к зиме. Перво-наперво - меняем покрышки на зимние. При температурах ниже плюс 5 градусов летние шины начинают "дубеть". Из других очевидных советов - не забыть залить незамерзайку, если в бачке омывателя у вас простая вода. Щетки стеклоочистителя тоже лучше сменить, новые "дворники" лучше справляются со своей функцией, плюс не будут затирать стекло. Также будет нелишним проверить заряд аккумулятора советует эксперт Моржаретто

Кроме прочего, автоэксперт считает нелишним перед заморозками обработать уплотнители дверей и окон силиконовым герметиком, а также проверить кузов на наличие мелких сколов, царапин, которые осенью и зимой - под воздействием влаги и реагентов - могут начать бурно цвести ржавчиной.

Важно не столько подготовить авто к первым заморозкам, но и правильно на нем ездить в период осеннего межсезонья, считает Моржаретто. Здесь главная опасность в неверной оценке дорожных условий. И, как следствие - в недооценке рисков. Поэтому бдительность на дороге надо повысить до максимального уровня.