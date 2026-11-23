Москва23 ноя Вести.Автомобиль, который не планируется использовать в снег и мороз, можно поставить на длительное хранение, однако к этому нужна грамотная подготовка. Об этом пишет KP.RU, перечисляя правила зимней консервации машины.

Технические жидкости можно не трогать - не сливать и не доливать. Масло в том числе... Даже за 6 месяцев зимы с ними ничего не случится. Замена потребуется только в том случае, если автомобиль простоит куда дольше - год или два рассказал изданию автоэксперт Андрей Ломанов

Оптимальным местом хранения он назвал теплый сухой гаражный бокс с постоянной температурой +10…+20 градусов. При стоянке на улице, которую издание называет худшим вариантом, следует избегать низин со стекающей водой, деревьев и конструкций, способных упасть из-за ветра или сильного снегопада, а также соседства с мусорными площадками, привлекающими крыс - они могут свить гнездо под капотом и погрызть проводку.

По словам Ломанова, тент избавит кузов от контакта со снегом, дождем и дорожными реагентами, однако под чехлом из-за перепадов температур образуется конденсат и повышается риск коррозии.

Перед простоем машину следует вымыть, включая днище, просушить колесные и тормозные диски, колодки и дверные замки, обработать сколы и трещины лакокрасочного покрытия, нанести антикоррозийные составы на арки и днище, полироль или воск на кузов, силиконовый герметик на резиновые уплотнители, а в салон положить влагопоглотители.

Также рекомендуется заправить полный бак, чтобы в нем не скапливался конденсат, слить воду из бачка омывателя — при замерзании она расширяется примерно на 10 процентов, из-за чего могут лопнуть сам бачок и шланги к форсункам . Кроме того, эксперт порекомендовал снизить давление в шинах ниже нормы, снять клеммы с аккумулятора, а при стоянке на морозе демонтировать его и унести в тепло. Оставлять автомобиль на стояночном тормозе не стоит из-за риска примерзания: вместо этого издание советует включить передачу и подложить под колеса "башмаки".

Ранее эксперт Ашот Ерицян рассказал рассказал о неисправностях, проявляющихся при холодном запуске авто.