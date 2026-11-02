Автоэксперт Марков рассказал, как правильно убрать автомобильные шины на зимовку Автоэксперт Марков дал рекомендации по хранению автомобильных шин

Москва2 ноя Вести.Перед тем, как убирать летнюю резину на хранение, автомобилистам следует тщательно проверить ее на наличие дефектов и повреждений. Об этом в беседе с KP.RU заявил технический эксперт холдинга "Кордиант" Олег Марков.

Перво-наперво шины необходимо вымыть. Грязь, песок, остатки дорожных реагентов вредно воздействуют на резину. Агрессивные вещества заметно ускоряют процесс ее старения, так что срок службы грязных шин сокращается добавил Марков

Он также посоветовал подписать мелом или маркером на покрышке, на каком месте она была установлена, например "переднее правое". Это поможет не перепутать, на какое колесо возвращать шину с наступлением летнего сезона.

Ранее адвокат Дмитрий Рощин напомнил автолюбителям, что они обязаны заменить резину на зимний комплект до 1 декабря. В противном случае им грозит административная ответственность.