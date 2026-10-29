Автоюрист Воропаев: менять резину на зимнюю в ноябре не обязательно

Автоюрист Воропаев: в ноябре водители не обязаны менять резину Автоюрист Воропаев: менять резину на зимнюю в ноябре не обязательно

Москва29 окт Вести.Водители по действующим правилам не обязаны менять летнюю резину на зимнюю именно в ноябре, ориентироваться нужно на погодные условия, рассказал автоюрист Лев Воропаев РИА Новости.

Он пояснил, что нормы требуют использовать зимние шины в зимний период - в декабре, январе и феврале.

Обязательного требования о том, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет сказал автоюрист

При этом Воропаев подчеркнул, что во многих регионах зима фактически начинается =в ноябре, поэтому с точки зрения безопасности менять резину лучше именно в этот месяц.

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своей колонке для сайта ИС "Вести" сообщил, что менять автомобильные шины на зимние стоит в начале ноября. По его словам, в этот период ночная температура будет приближаться к нулю, а днем воздух не прогреется выше +5 градусов.