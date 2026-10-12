Москва12 окт Вести.В октябре не будет причин для того, чтобы автомобилисты могли начать задумываться о смене резины с летней на зимнюю, сообщил ИС "Вести" метеоролог, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам эксперта, хлопоты по смене летней резины переносятся на ноябрь.

Я думаю, что это преждевременно, хотя на конец октября есть вероятность того, что местами осадки будут переходить в смешанное агрегатное состояние… Я думаю, что все эти мероприятия будут переноситься на ноябрь, который тоже будет теплее нормы, и эта автомобильная зима будет сдвинута вправо как минимум недели на две-три считает Тишковец

Ранее в ФОБОС отметили, что облачная погода и аномальное для середины осени тепло в понедельник в столице сменятся похолоданием и дождями.