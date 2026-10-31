Москва31 окт Вести.Производители рекомендуют автомобилистам переобувать летнюю резину, когда столбики термометров опустятся ниже +5 градусов.

Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, повышение глобальной температуры сдвинуло сроки формирования снежного покрова на декаду позже – в первых числах декабря.

Происходящее … на Русской равнине хорошо укладывается в логику наблюдающихся на планете климатических изменений … Из-за повышения глобальной температуры сроки наступления сезонов сдвигаются. Например, Центральная Россия в середине прошлого века погружалась в зиму обычно в двадцатых числах ноября. А вот теперь постоянный снежный покров в регионе формируется на декаду позже, в первые дни декабря. Примерно то же самое можно сказать о наступлении так называемой автомобильной зимы. Производители рекомендуют менять летние шины при среднесуточной температуре ниже +5 прокомментировал синоптик

По словам метеоролога, в прошлом столетии в центре страны так сильно воздух остывал уже к середине октября. В нынешнем же более теплая погода в среднем держится вплоть до конца месяца.

А в этом году затянулось и до начала ноября. Но нордический характер России не исправит никакое глобальное потепление. И уже в ближайшие дни на Русскую равнину станут поступать более холодные воздушные массы … В начале новой недели антициклон, удерживавший аномальное тепло в регионе, отступит в степи Казахстана, а в северную половину европейской России прорвется атмосферный северный фронт. Сильные осадки в его зоне маловероятны. Но вместе с тучами сюда попадет прохлада с акватории Северной Атлантики и показания термометров заметно понизятся. Например, если в пятницу температурный режим, характерный для зимней эксплуатации автомобилей - то есть среднесуточной температуры ниже +5 - наблюдался только на северо-востоке Русской равнины. А вот к середине следующей недели из-за вторжения атмосферного фронта граница этой зоны продвинется на юго-запад сразу почти на полторы тысячи километров вплоть до линии Воронеж-Самара. Так что визит в шиномонтаж жителям средних широт и северо-запада европейской России лучше не откладывать добавил Заводченков

Ранее в Минтрансе порекомендовали переходить на зимнюю резину автомобилистам при снижении среднесуточной температуры до плюс 5–7 градусов, а также при наступлении постоянных заморозков.