Москва16 сенВести.Менять летние шины на зимние рекомендуется при среднесуточной температуры +7 градусов в течение трех дней подряд, рассказал ТАСС технический эксперт Олег Марков.
Производить смену летних шин на зимние рекомендуется при установлении среднесуточной температуры +7 градусов в течение трех дней подрядсказал эксперт
Эксперт отметил, что состав резиновой смеси летних шин не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах. При резком похолодании езда на летних шинах может быть опасной.