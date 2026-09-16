Автовладельцам в России рекомендовали менять шины на зимние при +7 градусах

Эксперт рассказал, когда следует менять летние шины на зимние Автовладельцам в России рекомендовали менять шины на зимние при +7 градусах

Москва16 сен Вести.Менять летние шины на зимние рекомендуется при среднесуточной температуры +7 градусов в течение трех дней подряд, рассказал ТАСС технический эксперт Олег Марков.

Производить смену летних шин на зимние рекомендуется при установлении среднесуточной температуры +7 градусов в течение трех дней подряд сказал эксперт

Эксперт отметил, что состав резиновой смеси летних шин не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах. При резком похолодании езда на летних шинах может быть опасной.