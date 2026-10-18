Синоптик рассказал, каким автомобилистам стоит поменять резину уже в октябре Синоптик раскрыл, каким автомобилистам в Москве стоит поменять резину в октябре

Москва18 окт Вести.Ведущий сотрудник центра погоды ФОБОС Михаил Леус в интервью ИС "Вести" рассказал, каким автомобилистам в Москве стоит задуматься о смене резины с летней на зимнюю уже в конце октября.

На текущий момент в столичном регионе средняя температура октября опережает климатическую норму на три градуса, такая тенденция сохранится в ближайшие две-три недели. Синоптик отметил, что сильных похолоданий в конце октября не будет, температура будет понижаться очень медленно.

Производители рекомендуют менять автомобильную резину при среднесуточной температуре в +5 градусов и ниже. У нас это значение еще придет не скоро, это, скорее всего, первая неделя ноября. Но есть нюанс. Учитывая, что ночные температуры в отдельных районах города и области близки к нулю, тот, кто ездит на своем автомобиле поздним вечером или ранним утром при относительно низких температурах, должен задуматься о смене резины пораньше и не тянуть до начала ноября сказал Михаил Леус

В целом, по словам эксперта, ощутимое похолодание ожидается ближе к ноябрю. С большой долей вероятности формирование устойчивого снежного покрова ожидается в декабре.