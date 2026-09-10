Россияне тратят на содержание легкового автомобиля до 380 тысяч рублей в год: полный расчет расходов

Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году может обходиться владельцу в несколько сотен тысяч рублей в год. Основная часть бюджета уходит на топливо, обслуживание и ремонт, страхование и сезонные расходы, причем многие из этих пунктов заметно подорожали по сравнению с 2025 годом. Разбираемся, сколько в среднем приходится тратить автомобилисту и какие расходы выросли сильнее всего.

Сколько стоит содержание легкового авто в 2026 году

Стоимость обслуживания автомобиля в 2026 году Фото: Unsplash

Директор Sk Auto Trading Александра Пригарнева провела собственные расчеты по содержанию обычного бензинового автомобиля среднего класса в 2026 году — автомобилистам это обходится примерно в 30–32 тысячи рублей в месяц, или около 360–380 тысяч рублей в год. За основу был взят бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, мощностью в 155 л.с. со средним годовым пробегом в 20 тысяч км.

В 2026 году мощность автомобиля стала одним из факторов, на который покупатели обращают гораздо больше внимания. Особенно это касается автомобилей, которые ввозятся из-за рубежа для личного пользования. Машины мощностью до 160 л.с. сегодня находятся в более привлекательной категории с точки зрения утилизационного сбора Александра Пригарнева Директор Sk Auto Trading

Также специалист предоставила редакции ИС “Вести” подробную таблицу с расчетами:

Категория Комментарии Стоимость в месяц, рублей Стоимость в год, рублей Бензин АИ-95 Среднегодовой пробег в 20 тысяч км, расход 9 л/100 км, около 80 руб./л 12 тысяч 144 тысяч Транспортный налог На 155 л.с., ставка зависит от региона 600 7,2 тысяч ОСАГО Усредненный расчет 636 7 633 Плановое ТО Масло, фильтры, расходные материалы, работа 4 тысячи 48 тысяч Текущий ремонт Колодки, подвеска, лампы, мелкие неисправности и т. д. 3 тысячи 36 тысяч Шины Стоимость комплекта распределяется на несколько сезонов 2 тысячи 24 тысячи Шиномонтаж и сезонная подготовка Два раза в год 1 тысяча 12 тысяч Мойка В среднем два раза в месяц 2 тысячи 24 тысячи Парковки Усредненный расчет 3 тысячи 36 тысячи Платные дороги Несколько поездок в месяц или дальние поездки 1,25 тысячи 15 тысяч Штрафы и мелкие расходы Усредненный расчет 800 9,6 тысяч Итого Без КАСКО и потери стоимости автомобиля 30 286 363 433

Можно убрать парковки, платные дороги, часть моек и штрафы. Тогда базовая стоимость содержания составит примерно 24–25 тысяч рублей в месяц, или около 290 тысяч рублей в год. Это тот минимум, который я бы закладывала владельцу автомобиля такого класса при пробеге около 20 тысяч километров Александра Пригарнева Директор Sk Auto Trading

На что больше всего тратятся автовладельцы

Топливо

Примерно треть всех расходов — это только топливо. При пробеге 20 тысяч км и среднем расходе 9 литров автомобиль потребляет около 1,8 тысяч литров бензина в год. Если для простоты расчета взять АИ-95 примерно по 80 рублей за литр, получаем около 144 тысяч рублей в год только на заправку Александра Пригарнева Директор Sk Auto Trading

По состоянию на 31 августа, согласно данным Росстата, средняя цена АИ-95 составила 80,08 руб./л, АИ-92 – 73,78 руб./л. При годовом пробеге 15–20 тысяч км и расходе 8–10 л/100 км на топливо уходит от 90 до 150 тысяч рублей в год.

Транспортный налог

Второй обязательный блок — транспортный налог. Старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Светлана Батанова подчеркивает, что в зависимости от мощности двигателя и региона регистрации налог составляет 4–12 тысяч рублей в год. Например, в Кемеровской области ставка для автомобилей до 100 л.с. повышена с 5,5 до 8 руб./л.с.

Проиллюстрируем пример минимального расчета: кроссовер мощностью 149 л.с., например, Toyota RAV4 5-го поколения или Mazda CX-5. В Москве ставка для категории от 125 до 150 л.с. составляет 35 рублей за 1 л.с. Получается: 149 × 35 = 5 215 рублей в год.

Транспортный налог на автомобиль в 2026 году Фото: Unsplash

Страхование

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности, которое покрывает ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу других участников движения. Согласно официальным данным Российского союза автостраховщиков, в России в I полугодии 2026 года средняя стоимость ОСАГО составила около 7 633 рублей на год, что на 5% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

КАСКО — не обязательная, а дополнительная статья расходов. Это добровольное автомобильное страхование, которое защищает автомобиль застрахованного от практически любых рисков, включая повреждения в ДТП, угон, стихийные бедствия, пожары, действия вандалов или падение на машину деревьев и сосулек.

Для автомобиля стоимостью, например, 2,5–3 млн рублей КАСКО может добавить еще условно 60–100 тысяч рублей в год, в зависимости от модели, возраста и стажа водителя, региона, франшизы и страховой компании. Тогда реальный денежный бюджет на автомобиль уже приближается к 430–480 тысячам рублей в год или примерно 35–40 тысячам рублей в месяц Александра Пригарнева Директор Sk Auto Trading

По данным “Сравни”, в 2026 году средняя стоимость КАСКО по автомобилям в целом в первом полугодии составляла 51 385 рублей на один год. Для электромобилей и гибридов показатель был значительно выше — около 172 тысяч рублей.

Техническое обслуживание и ремонт

Старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Светлана Батанова подчеркивает, что техническое обслуживание (ТО) и ремонт включают плановую замену моторных масел, фильтров, тормозных колодок и других изношенных деталей. На эти цели в среднем закладывается от 40 до 70 тысяч рублей в год, в зависимости от возраста, пробега и марки автомобиля.

По итогам первого полугодия мы видим смену структуры роста рынка. Если в предыдущие годы быстрее всего дорожали сложные импортозависимые компоненты, то сегодня основной рост приходится на расходные материалы и продукцию, которая регулярно используется при техническом обслуживании автомобилей. Рынок по-прежнему нестабилен и давление сохраняется. Более того, есть ожидание дальнейшего роста на 10–30% к осени 2026 года из-за логистических проблем и санкционного давления в банковском секторе, а также политической неопределенности в целом Алексей Скляров Директор по закупкам дистрибьютора автозапчастей Rossko

Шины и сезонная подготовка

Сезонная подготовка включает в себя шиномонтаж, хранение временно невостребованного комплекса, при необходимости — покупку нового комплекса шин.

По данным аналитиков “Национального агентства промышленной информации” (НАПИ), к лету 2026 года летние премиальные шины подорожали на 10,7%, достигнув пиковой стоимости в 32,7 тысячи рублей за штуку. В свою очередь, средняя цена зимних покрышек премиум-класса зафиксировалась на отметке 28,4 тысячи рублей за колесо.

Светлана Батанова приводит следующие суммы: полный комплекс работ шиномонтажа для стандартного легкового авто в 2026 году стоит в среднем 3,3–4,5 тысячи рублей. А хранение комплекта из четырех шин или колес в сборе с дисками обходится в среднем в 2–4 тысяч рублей за полгода.

Парковки, платные дороги, мойки и штрафы

На что больше всего тратятся автовладельцы Фото: Unsplash

К необязательным расходам относятся платные парковки и дороги, автомойки, дополнительный уход за автомобилем. Их размер может варьироваться от нескольких до десятков тысяч рублей в год. Штрафы за нарушения ПДД также увеличивают фактические расходы владельца.

В сумме эти ежемесячные мелочи легко “съедают” еще 30–50 тысяч рублей в год Светлана Батанова Старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ

Амортизация

Допустим, автомобиль приобретен за 2,8 млн рублей. Даже если за год владелец фактически потратил на бензин, обслуживание, страховку и остальные расходы 370–450 тысяч рублей, автомобиль за это время также становится дешевле. Если условно заложить снижение его рыночной стоимости на 8–10% за год, это еще примерно 220–280 тысяч рублей потери капитала Александра Пригарнева Директор Sk Auto Trading

Эксперт подчеркивает, что при расчете ежегодного содержания нужно учитывать следующее:

Первое — сколько денег владелец непосредственно вкладывает в содержание ТС. Это примерно 30–40 тысяч рублей в месяц. Второе — реальная стоимость владения с учетом потери стоимости автомобиля. Здесь уже сумма получается порядка 55–60 тысяч рублей в месяц, или 650–720 тысяч рублей в год.

Именно вторую цифру Александра Пригарнева считает более объективной, когда речь идет о стоимости владения автомобилем, а не только о расходах на его обслуживание.

Какие траты выросли сильнее всего по сравнению с 2025 годом

Ремонт и работа автосервисов

Одной из наиболее заметно подорожавших категорий Светлана Батанова называет сферу ремонта и автозапчастей. По словам эксперта, услуги шиномонтажных сервисов стали дороже на 10–15% из-за роста арендных ставок и стоимости профессионального оборудования — в некоторых пиковых случаях до 60%. Также стоимость деталей для популярных иностранных марок увеличилась на 15–20% по сравнению с предыдущим годом. Специалист связывает это напрямую с острым дефицитом квалифицированных механиков и общим усложнением логистических цепочек поставок запчастей.

Запчасти

Аналитический отдел компании Rossko поделился с “Вестями” результатами исследования “Барометра автозапчастей” по итогам первого полугодия 2026 года. В нем указано, что впервые за последние годы наиболее высокие темпы роста демонстрируют именно категории регулярного технического обслуживания, а не дорогостоящие узлы автомобиля.

Стоимость запчастей для автомобиля в 2026 году Фото: Unsplash

Лидерами стали:

моторные масла — +15,1%;

свечи зажигания — +12,4%;

технические жидкости — +11,4%;

тормозная жидкость — +9,7%;

моторная группа — +8,6%;

лампы — +8,4%;

тормозная система — +5,1%;

запчасти подвески — +4,2%;

фильтры — +3,3%.

Бензин

Бензин также в 2026 году стал одной из наиболее быстрорастущих обязательных статей расходов. По данным Федеральной службы государственной статистики, 25 августа 2025 года средняя цена АИ-95 составляла 64,22 руб./л, а 24 августа 2026 года — уже 79,32 руб./л. Это рост примерно на 23,5% за год. Для АИ-92 цены выросли с 58,83 до 73,08 руб./л — примерно на 24%.