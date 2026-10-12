Климатическая и метеорологическая зима наступит в Москве в разное время Леус объяснил разницу между климатической и метеорологической зимой

Москва12 окт Вести.Климатическая и метеорологическая зима отличаются принципами определения и сроками наступления. В Москве в этом году метеорологическая зима ожидается позже обычного.

Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, климатическая зима привязана к многолетним погодным данным, а сроки метеорологической зависят от синоптических условий.

Климатическая зима у нас всегда приходит в одно и то же время по той простой причине, что климат меняется, климатические данные обновляются один раз в 30 лет. Так что эта дата всегда остается неизменной … Метеорологическая зима приходит каждый раз в разные сроки, в зависимости от складывающейся синоптической ситуации. Так вот, учитывая те процессы, которые происходят сейчас на европейской территории страны, на территории всей планеты, можно сказать, что в этом году зима придет позднее сроков. Средняя дата прихода зимы в столицу, то есть устойчивый переход температуры через нулевую отметку в сторону отрицательных значений, приходится на 11 ноября, но в этом году, наверное, будет позднее, точно так же, как и первый снег мы увидим позже средних многолетних сроков, и временный снежный покров также образуется позже положенного. На сегодня в Москве температура почти на 2 градуса опережает средние многолетние значения, и, соответственно, вот все упомянутые мной сроки будут сдвинуты … вправо по временной шкале. Выпадение первого снега в Москве …будет где-то на границе октября и ноября пояснил Леус

Синоптик отметил, что временный снежный покров в Москве в век глобального потепления обычно формировался 3 ноября, но сейчас эта дата сдвинулась ближе к концу первой декады ноября. По его наблюдению, теплые синоптические процессы сдвигают все погодные данные на конец осени.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что потепление в центре России будет кратковременным.