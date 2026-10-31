Метеорологическая зима придет в Москву во второй половине ноября

Москва встретит метеозиму во второй половине ноября Метеорологическая зима придет в Москву во второй половине ноября

Москва31 окт Вести.Метеорологическая зима придет в Москву во второй половине ноября, а устойчивый снег ляжет не ранее конца ноября - начала декабря. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Под метеозимой синоптик имеет в виду устойчивый переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений - он произойдет во второй половине ноября.

Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет во второй половине ноября... Снежный покров устойчиво ляжет не раньше конца ноября - в начале декабря рассказал Евгений Тишковец

По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура в средней полосе России в ноябре окажется на два градуса выше многолетней нормы. В Москве ночная норма составляет около минус 3,3 градуса, дневная - плюс 1,1 градуса. Осадков ожидается примерно в пределах нормы - порядка 52 миллиметров.

Тишковец также напомнил, что уже в ближайший понедельник, 2 ноября, в Москве начнется "автомобильная зима".